جو بايدن يوجه انتقاداً لاذعاً لترامب على خلفية اعلانه شرعية الاستيطان بالضفة



انتقد العديد من المرشحين الديمقراطيين الأمريكيين يوم الثلاثاء اعلان الولايات المتحدة أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي.

انتقد جو بايدن ، نائب الرئيس الامريكي السابق اعلان الولايات المتحدة الامريكية شرعية بناء المستوطنات في الضفة المحتلة.

وأوضح جو بايدن "ان القرار الأمريكي يمثل عقبة أمام السلام"، مشيراً إلى ان اعلان ترامب شرعية المستوطنات في الضفة المحتلة يخالف ما كانت عليه الحكومات الامريكية.

وقال "إن أفضل طريقة لتأمين مستقبل أمن إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هي من خلال العمل على حل الدولتين، مشثيراً إلى ان اعلان الولايات المتحدة الامريكية فيه تسخير مستقبل "إسرائيل" لخدمة السياسة الشخصية لترامب.

واعلن وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو أن الادارة الامريكية لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي".