"اسرائيل" تتهم إيران بإطلاق 4 صواريخ من سوريا.. ماذا علقت؟

علَّق وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس على إطلاق 4 صواريخ من سوريا تصدت لها القبة الحديدية بعد قصف أهداف في دمشق.

وقال يسرائيل كاتس "إن المعركة ضد إيران وكافة الجهات الداعمة لها على كافة الجبهات الشمالية والجنوبية لا تزال مستمرة"، في محاولة لإلصاق عملية اطلاق الصواريخ بالتواجد الإيراني في جنوب سوريا.

وأشار كاتس إلى ان "اسرائيل" ممثلة في وزارة الخارجية التي يرأسها تروج لسياسة إزالة التهديدات المحيطة بدولة (إسرائيل).

وكانت طائرات اسرائيلية استهدفت محيط المطار دمشق الدولي، فيما زعمت "اسرائيل" عن تصدي القبة الحديدية لأربعة صواريخ اطلقت من سوريا.