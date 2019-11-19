د. ابو طه: الاعلان الامريكي عن شرعية الاستيطان الإسرائيلي انكشاف لدعاوى السلام المزعوم

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أنور ابو طه أن تصريحات بومبيو بخصوص المستوطنات الاسرائيلية تقدم دليلا جديدا على دعمهم المتواصل للإرهاب الصهيوني، وعدائهم الفاضح لحقوق شعبنا الفلسطيني.

وذكر أبو طه في منشور على صفحته الشخصية في فيس بوك أن تصريحات بومبيو بشان شرعية الاستيطان الإسرائيلي تمثل انكشاف دعاوى السلام المزعوم.

ودعا ابو طه السلطة الفلسطينية لاستعادة رشدها والغاء اتفاق اوسلو، واعادة بناء المشروع الوطني التحرري بمشاركة جميع قوى شعبنا.

واعلن وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو أن الادارة الامريكية لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي".