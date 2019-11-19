عن صواريخ "سرايا القدس".. مستوطن: مررنا بسبع حروب ولم نر شيئاً كهذا

مازالت تتوالى ردود الفعل "الإسرائيلية" على صواريخ سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين التي دكت بها المستوطنات ومدن الاحتلال عقب اغتيال قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بهاء أبو العطا.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية قال أحد المستوطنين :مررنا بسبع حروب ولم نر شيء كهذا.

وأضاف: السلاح الذي محى حمامات زراعية في مستوطنات غلاف غزة هو التهديد الجديد للجهاد الإسلامي.

وشنت "إسرائيل"، عدواناً كبيراً على قطاع غزة في 14/11/2019، بعد أن اغتالت أبو العطا واستشهد وزوجته، الأمر الذي أدى لارتقاء 35 شهيداً بينهم 9 أطفال و3 نساء، و100 جريح.