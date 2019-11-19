حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء.. إصابتان خلال 24 ساعة

تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 19/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، فيما أصيب اثنان جراء 3 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية.

فقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث نتج عنها إصابتين فقط ، إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت الإدارة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر.