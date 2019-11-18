الاردن يحذر من خطورة الاعلان الامريكي حول مستوطنات الضفة

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واصفاً الاعلان الامريكي بأنه وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

و أوضح الصفدي، في تغريدة له على موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت، محذرا من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.

وكان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو اعلن ان بناء المستوطنات في الضفة الغربية لا يخالف القانون الدولي.