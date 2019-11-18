ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاردن يحذر من خطورة الاعلان الامريكي حول مستوطنات الضفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:58 - 18 نوفمبر 2019
الاردن الاردن
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن المستوطنات المقامة على الاراضي الفلسطينية خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واصفاً الاعلان الامريكي بأنه وإجراء يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل.

و أوضح الصفدي، في تغريدة له على موقع تويتر، مساء اليوم الاثنين، أن موقف المملكة في إدانة المستوطنات راسخ ثابت، محذرا من خطورة التغيير في الموقف الأميركي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام.

وكان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو اعلن ان بناء المستوطنات في الضفة الغربية لا يخالف القانون الدولي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات