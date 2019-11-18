ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اشتية: تصريحات بومبيو تمثل استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 23:31 - 18 نوفمبر 2019
محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

استهجن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو التي اعتبر فيها الاستيطان لا يعد خرقاً للقانون الدولي، وعدّها استهزاءً بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم الاستيطان بشكل واضح، وتحرم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.

وقال اشتية :" إن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في "إسرائيل" يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب اشتية.

وأكد أن مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر، وتشكل عائقاً لإقامة دولة فلسطين.

وطالب اشتية ،المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عاما ،وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 مع القدس عاصمة لها.

الأكثر مشاهدة

متعلقات