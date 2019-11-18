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الخارجية "الإسرائيلية" تعزي الإمارات بوفاة الشيخ سلطان بن زايد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:11 - 18 نوفمبر 2019
خليفة بن زايد ال نهيان خليفة بن زايد ال نهيان
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تقدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتعازي لدولة الامارات العربية المتحدة، بوفاة شقيق رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، " إسرائيل في الخليج".

وجاء في التعزية :" نتقدم بتعازينا إلى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بوفاة شقيقه الشيخ سلطان بن زايد داعين من الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته".

في ذات السياق، نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أخاه الشيخ سلطان، الذي وافته المنية اليوم. معلناً الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم".

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