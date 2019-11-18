نتنياهو: قرار واشنطن بشأن المستوطنات تصحيح لخطأ تاريخي

ادعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن قرار الإدارة الأمريكية بشأن المستوطنات في القدس والضفة الغربية والتي اعتبرت فيه واشنطن ان تلك المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي، هو بمثابة "تصحيح لظلم تاريخي". على حد ادعائه.

وأضاف نتنياهو أن "أولئك الذين يشككون في شرعية الاستيطان "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة يعيقون أي إمكانية لإجراء مفاوضات سلام مباشرة"، وذلك في هجوم مبطن على الاتحاد الأوروبي.

وتابع نتنياهو أن "تحديد قانونيَّة الاستيطان في الضفة الغربية أمر يخص المحاكم الإسرائيلية وليس المحاكم الدولية المتحيزة"، على حد تعبيره، وزعم أنه "يمكن حل النزاع بين دولة "إسرائيل" وجيرانها الفلسطينيين من خلال عملية التفاوض، وليس من خلال الأحكام الدولية الكارثية".