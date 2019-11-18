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الأطباء يقررون استئصال عين الصحفي معاذ عمارنة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:36 - 18 نوفمبر 2019
الصحفي معاذ عمارنة الصحفي معاذ عمارنة
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قرر الأطباء بعد تقييم حالة الصحفي معاذ عمارنة، إجراء عملية استئصال عينه التي أصيب بها من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام خلال تغطيته الصحفية للمواجهات في الضفة الغربية.

وستجرى العملية صباح غدٍ لمدة ثلاثة ساعات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر، بعد قرار طبيب العيون وجراحة الاعصاب والمختص في التجميل.

يشار إلى ان حملة تضامن واسعة جداً على مدار اليومين الماضيين مع الصحفي معاذ عمارنة، شملت صحفيين فلسطينيين وعرب وفنانين وسياسيين، دعماً له ، واستنكاراً لجريمة الاحتلال باستهدافه للصحفيين الفلسطينيين.

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