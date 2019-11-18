الجهاد الاسلامي : تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عدائية وفاقدة لأي شرعية

عقبت حركة الجهاد الاسلامي على تصريح وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، الذي اعلن أن بلاده لا تعتبر مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

و قالت الحركة في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين: "إن هذا تصريح استعماري وعدائي ، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب" .

و أكدت الحركة على ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال .

و أشارت حركة الجهاد الى أن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة ، شجع الادارة الامريكية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية.

كما طالبت الحركة بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الصهيوني .