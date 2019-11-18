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وصفها بالعدائية فاقدة للشرعية

الجهاد الاسلامي : تصريحات وزير الخارجية الأمريكي عدائية وفاقدة لأي شرعية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:22 - 18 نوفمبر 2019
حركة الجهاد الإسلامي حركة الجهاد الإسلامي
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عقبت حركة الجهاد الاسلامي على تصريح وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، الذي اعلن أن بلاده لا تعتبر مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

و قالت الحركة في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين: "إن هذا تصريح استعماري وعدائي ، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والارهاب" .
و أكدت الحركة على ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس ، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال .
و أشارت حركة الجهاد الى أن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة ، شجع الادارة الامريكية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية.
كما طالبت الحركة بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الصهيوني .

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