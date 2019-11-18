واشنطن تهدد مصر بخطر العقوبات

هددت واشنطن مصر بفرض عقوبات عليها، حال شرائها مقاتلات روسية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، كلارك كوبر، في معرض دبي للطيران، إن "شراء مصر مقاتلات روسية يعرضها لخطر العقوبات الأميركية ويهدد مشترياتها من الأسلحة الأميركية في المستقبل". بحسب وكالة رويترز.

وأضاف المتحدث الأمريكي أن "مصر على دراية بمخاطر شراء مقاتلات روسية".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت أن وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، ووزير الخارجية، مايك بومبيو، حذرا مصر من شراء طائرات روسية من نوع "سو-35".