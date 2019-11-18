خبير تركي يحذر البشرية من كارثة ستقتل الآلاف

حذر خبير تركي في مجال البيئة، من حدوث كارثة تلوث بيئي مماثلة لتلك التي ضربت العاصمة البريطانية لندن في خمسينيات القرن الماضي، وأسفرت عن مصرع 12 ألف شخص خلال بضعة أيام بسبب الضباب الدخاني الكثيف، داعيا الحكومات إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن الموضوع.

وصرح الخبير التركي حسين طوروس، أنه إذا استمرت مشكلة تلوث الهواء في التفاقم ،قد تواجه المدن الكبرى في العالم مصير لندن عام 1952. محذراً الحكومات اذا لم تتخذ التدابير اللازمة فإن الحادث المميت - المعروف باسم " الضباب الدخاني العظيم في لندن " والذي تسبب في وفاة قرابة 12 ألف شخص في 5 أيام معظمهم من الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، قد يكون مصير المدن الكبيرة الأخرى في المستقبل".

وأشار إلى أنه في القرن الماضي، كان تلوث الهواء في ازدياد بسبب التحضر المكثف وغير المخطط له والتصنيع المتصاعد وزيادة عدد السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري واستخدام وقود منخفض الجودة". مشيراً إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تفيد بأن "تلوث الهواء يتسبب في وفاة نحو 7 ملايين شخص كل عام، وأن 9 من كل 10 أشخاص حول العالم يعانون من معدلات أعلى من الطبيعية لتلوث الهواء".

وقال إنه يمكن للناس تحسين جودة الهواء من خلال رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل النفايات.