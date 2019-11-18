القيادي حبيب: المقاومة هي قدر وخيار شعبنا لانتزاع حقوقنا



زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الاثنين، جرحى العدوان الصهيوني الأخير في مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

ووجه الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، التحية لأرواح الشهداء الذين ارتقوا في معركة صيحة الفجر، متمنياً الشفاء للجرحى الذين طالهم العدوان الصهيوني خلال المعركة.

وأكد حبيب، أن المقاومة هي قدر الشعب الفلسطيني وليست خيار يمكن أن نأخذ به أو نتركه، مشدداً على مضي حركته وتمسكها بالمقاومة حتى التحرير.

من جانبه، اشاد خميس الهيثم مسؤول حركة الجهاد في إقليم غزة، بصمود جرحى العدوان الأخير على غزة، وقال :"أنّ حركته حاضرة في تعزيز الحاضنة الشعبية والوقوف بجانب عوائل الشهداء والجرحى".

ونقل الهيثم رسالة الأمين العام للحركة أ. زياد النخالة في توجيه الشكر لهم، في دفاعهم النبيل أمام آلة العدوان الغادرة.