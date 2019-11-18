شاكيد توافق رأي نتنياهو في خطر تشكيل حكومة أقلية

حذرت عضوة الكنيست إيليت شاكيد، اليوم الاثنين، من تشكيل حكومة أقلية، لما تشكله من خطر أمني على "إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد حذر الأحزاب الإسرائيلية من الذهاب إلى تشكيل حكومة أقلية، مع القائمة العربية المشتركة.

وقالت شاكيد المقربة من نتنياهو، لموقع معاريف العبري، "إنّ رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان المنافس لنتنياهو، يؤيد فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضافت، انّ من المتوقع عدم انضمام حزب ليبرمان إلى تشكيل حكومة اقلية، خشيةً على أمن كيان الاحتلال.

ويصارع نتنياهو في اللحظات الأخيرة، مع اقتراب انتهاء مدة بيني غنتس لتشكيل الحكومة، بعد انباء وردت عن نيّة غنتس التوجيه لحكومة أقلية، فيما اعتبره خطرًا شديدًا على أمن دوله، بينما رأوا محللون بأن نتنياهو يراوغ على هذه الفكرة لكبح جماح منافسه.