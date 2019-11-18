وفاء لروحه.. فنان فلسطيني يحفر اسم الشهيد القائد بهاء ابو العطا على رمال بحر غزة

حفر الفنان ابراهيم حمد اسم الشهيد القائد بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية، وأحد أبرز أعضاء المجلس العسكري لسرايا القدس على رمال البحر في رسالة وفاء له وتأكيد من شعبنا الفلسطيني على المضي قدماً على دربه حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي، واعتزازاً بالجنرال الذي ارعب الإسرائيليين.

واثار استشهاد القائد ابو العطا الراي العام الفلسطيني والعربي والإسلامي، فنشرت صوره على جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع الاخبارية، وكان للشهيد سمت خاص بذيوع اسمه ومآثره ومحطات جهاد ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان للشهيد ابو العطا دور بارز في الإشراف على تنفيذ العديد من العمليات الجهادية التي خاضتها السرايا ضد العدو, كما أصيب أبو العطا خلال معركة السماء الزرقاء عام 2012م وتعرض لمحاولات اغتيال كثيرة باءت جميعها بالفشل، وقد رحل بعد مشوارٍ جهادي عظيم ومشرف، وعطاء دؤوب لا ينضب، ورحلة طويلة من الجهاد والمقاومة والتضحيات الجسام في معركة الصراع المتواصلة على أرض فلسطين.