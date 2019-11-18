القنوات الناقلة لمباراة الارجنتين والاوروغواي. يترقب عشاق الكرة اللاتينية، مشاهدة المباراة الودية القوية بين الأرجنتين والأوروغواي عند الساعة العاشرة والربع من مساء يوم الإثنين الموافق 18 نوفمبر بتوقيت مكة المكرمة.

ويدخل كلا المنتخبين المباراة بتشكيلتهما الأساسية، الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي والأوروغواي بقيادة زميله في نادي برشلونة لويس سواريز.

أما القنوات الناقلة للقمة القادمة بين المنتخبين، فهي: بي إن سبورت 13 باللغة الإنجليزية وسبورت تي في 5 وأرينا سبورت 2 كرو، وغيرها من القنوات الرياضية التي تعمل بنظام البث الأرضي.

ووصل منتخب الأرجنتين لكرة القدم وقائده نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، إلى إسرائيل مساء الأحد عشية مواجهة الأوروغواي في مباراة ودية تقام اليوم الإثنين في تل أبيب.

وتأتي هذه القمة بعد عام من إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن تُجرى بين الأرجنتين وإسرائيل، والتي أثارت حينها موجة غضب واحتجاجات من قبل الفلسطينيين والعرب وانتقادات لاذعة على منصات التواصل ضد ميسي ورفاقه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، لقطات مصورة عبر مواقع التواصل للحظة وصول ميسي وبعثة المنتخب الأرجنتيني على متن الشركة الأردنية للطيران، إلى مطار بن غوريون بالقرب من مدينة تل أبيب.