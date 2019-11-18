واشنطن تهدد القاهرة بخطر العقوبات.. لهذا السبب!

حذرت وزارة الخارجية الامريكية، الجمهورية العربية المصرية من فرض عقوبات عليها، في حال وقعت على صفقة شراء طائرات روسية متطورة.

وقالت صحف أمريكية، منها رويترز، "إنّ واشنطن هددت القاهرة من خطر العقوبات، بشأن نية الأخيرة شراء طائرات سو 35".

وأضافت الصحف، ان صفقات الأسلحة الكبيرة التي تريد القاهرة التوقيع عليها مع موسكو، سيؤثر على المساعدات الامريكية المختلفة المقدمة لمصر مستقبلاً.

وكان الجيش المصري قد اعد خطة لتطوير الاستراتيجية العسكرية ومنظومته الدفاعية، عبر ادخال تحسينات على الاسلحة ذات تقنيات متطورة ومتقدمة من روسيا، ما أثار غضب إدارة البيت الأبيض وأصبحت تلوح بخطر العقوبات