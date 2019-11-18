عباس يتعهد بطباعة كتاب لصحفي إسرائيلي

تعهد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الإثنين، بطباعة كتاب "الخروج من العراق" والذي ألفه الصحفي الإسرائيلي العراقي اسحق بار موشيه.

واستقبل رئيس السلطة محمود عباس عائلة الصحفي الإسرائيلي العراقي الراحل اسحق بار موشيه، بحضور رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني.

وذكرت عباس لدى استقباله عائلة الإسرائيلي موشيه أن الكتاب مهم جداً ويهدف لتعريف العالم العربي بمعاناة يهود العراق وكيف تم إخراجهم من هناك، مشيراً إلى ان مأساة اليهود في العراق تشبه إلى حد بعيد المأساة الفلسطينية، على حد زعمه.

والكاتب اسحق بار شوميه ولد عام 1927 في بغداد، ودرس القانون في العام 1946، وهاجر بعدها إلى فلسطين "إسرائيل"، وعمل في قسم البرامج العربية في دار الإذاعة الإسرائيلية.