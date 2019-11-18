الاحتلال ينشر غرف محصنة في منطقة "غلاف غزة"

نشر الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، عدداً من غرف الباطون المحصنة في شوارع بلدات منطقة "غلاف غزة"، في ظل تحذير جيش الاحتلال من استئناف إطلاق الصواريخ من غزة.

وأفادت القناة 13 العبرية، بأن جيش الاحتلال نشر غرف محصنة من الصواريخ، في المجلس الإقليمي أشكول، القريب من القطاع.

واوضحت القناة، ان الجيش نشر الغرف المحصنة، حشية من استئناف المقاومة الفلسطينية من إطلاق الصواريخ اتجاه البلدات المحتلة، في ظل الحديث من قبل قادة العدو عن هدنة "هشة".

وكانت طائرات الاحتلال قد اغتالت القائد في سرايا القدس بها أبو العطا وزوجته في حي الشجاعية، فجر يوم الثلاثاء الماضي، اعقبه عدوان قصير، اسفر عن استشهاد 34 شهيدًا وعشرات الإصابات، قبل ان تدخل مصر في وقف إطلاق النار.



