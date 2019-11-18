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أخبار لبنان|| الرئيس اللبناني ميشال عون يعلن التحقيق في 18 ملف فساد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:38 - 18 نوفمبر 2019
الرئيس اللبناني ميشال عون الرئيس اللبناني ميشال عون
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باشرت السلطات اللبنانية المختصة بالتحقيق في سلسلة من ملفات الفساد بتوجيهات من رئيس الجمهورية، ميشال عون.

وذكر حساب الرئاسة اللبنانية أن ملفات الفساد بلغت حوالي 18 ملفا، تتضمن تبييض أموال وتزوير وصفقات مشبوهة، وفقاً للبيان

وذكرت ان التحقيق في 18 ملف فساد ياتي في اطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب الرئيس عون التحقيق فيها.

وتحوي الملفات مخالفات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة.

يشار إلى ان لبنان يشهد احتجاجات ومظاهرات واسعة في لبنان لسوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد، مطالبين بمحارية الفساد والمسؤولين الفاسدين.

 

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