شركة "رفائيل" الاسرائيلية تزود الجيش الالماني بصواريخ سبايك المتطورة

وقعت شركة "رافائيل" للصناعات العسكرية الإسرائيلية، على صفقة كبيرة لبيع آلاف الصواريخ الموجهة التي تعمل بالليزر مع ألمانيا، بقيمة 200 مليون يورو.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، "إنّ شركة رافائيل في فرعها الاوروبي وقعت عقدًا في نوفمبر الماضي، يقضي بموجبه تزويد ألمانيا بـ 1500 صاروخ من نوع سبايك المضاد للدروع.

وأضافت أنه يترتب على الاحتلال تزويد الجيش الألماني أيضًا، بقاذفات "ICLU" المضادة.

وأوضحت الصحيفة أن بموجب العقد الموقع بين الجانبين، يترتب على وزارة الدفاع الألماني مواصلة شراء الصواريخ المضادة على مدى العشر سنوات المقبلة.

وتعد صواريخ سبايك "إسرائيلية" الصنع،من الجيل الخامس ذات تقنية تكنولوجية متطورة، وتصيب أهدافها بدقة عالية، ويمكن إطلاق قذائفها من مختلف المنصات.