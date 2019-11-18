الحرس الثوري يعلن مشاركة وقوف "اسرائيل" وراء زعزعة الامن داخل ايران





علقت الجمهورية الإيرانية الإسلامية اليوم الاثنين، على الاحتجاجات التي شهدتها ايران في الايام الاخيرة على خلفية رفع أسعار البنزين، والتي اتهمت "اسرائيل" والولايات المتحدة باستغلالها بطريقة أو بأخرى.

واعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيتصدى لأي نوع من الاعمال المخلة بالاستقرار داخل البلاد، متهماً الحرس الثوري الولايات المتحدة و"أعداء الثورة" في داخل البلاد ووسائل إعلام تابعة لإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن ما جرى في ايران كان بتأليب من الولايات المتحدة الامريكية وعائلة بهلوي والحرب النفسية التي تخوضها وسائل إعلام صهيونية، معتبراً أن الحفاظ على أمن البلاد وهدوء واستقرار المجتمع "واجب شرعي".