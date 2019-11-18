ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

الحرس الثوري يعلن مشاركة وقوف "اسرائيل" وراء زعزعة الامن داخل ايران

  • فلسطين اليوم - طهران
  • 16:38 - 18 نوفمبر 2019
مثيرو الشغب في ايران مثيرو الشغب في ايران
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة


 

علقت الجمهورية الإيرانية الإسلامية اليوم الاثنين، على الاحتجاجات التي شهدتها ايران في الايام الاخيرة على خلفية رفع أسعار البنزين، والتي اتهمت "اسرائيل" والولايات المتحدة باستغلالها بطريقة أو بأخرى.

واعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيتصدى لأي نوع من الاعمال المخلة بالاستقرار داخل البلاد، متهماً الحرس الثوري الولايات المتحدة و"أعداء الثورة" في داخل البلاد ووسائل إعلام تابعة لإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن ما جرى في ايران كان بتأليب من الولايات المتحدة الامريكية وعائلة بهلوي والحرب النفسية التي تخوضها وسائل إعلام صهيونية، معتبراً أن الحفاظ على أمن البلاد وهدوء واستقرار المجتمع "واجب شرعي".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات