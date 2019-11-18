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عدنان يحذر من تدهور حالة الاسير سامي ابو دياك الصحية داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 16:03 - 18 نوفمبر 2019
خضر عدنان خضر عدنان
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حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خضر عدنان، اليوم الاثنين، من تدهور صحة الأسير سامي أبو دياك للغاية، بسبب سياسة إهمال الطبي المتبع من قبل الاحتلال " الإسرائيلي".

وقال عدنان، في وقفة تضامنية مع الأسير امام مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مدينة جنين، "إنّ الاسير سامي تدهور صحته يومًا بعد يوم حتى أصبح ما بين الشهادة لحظات".

وأضاف أنه يوجد العشرات من الاسرى المرضى الذين يعانون من امراض مزمنة يقبعون خلف سجون الاحتلال، مهددين بالموت في أي وقت، في ظل تعنت الاحتلال من تقديم العلاج لهم.

وطالب عدنان بزيادة الدعم والمساندة للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، داعيًا المؤسسات الدولية والمعنية في الضغط على الاحتلال في الافراج عنه.

يُشار إلى انه تم نقل الاسير أبو دياك إلى مستشفى في الدخل المحتلة بالرملة أمس الاحد، بعد ان تدهورت صحته للغاية، ويعاني من أمراض مزمنة وحادة، بسبب سياسة الإهمال الطبي "الإسرائيلي".

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