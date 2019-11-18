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تردد قنوات ام بي سي MBC الجديدة على عرب سات ونايل سات 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:24 - 18 نوفمبر 2019
قنوات MBC قنوات MBC
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تستحوذ قنوات ام بي سي  MBC العربية، على قلوب ملايين المواطنين في جميع الدول العربية، لما تتمتع من مميزات فريدة ومتنوعة في عرض محتواها الإعلامي والفني، ما يدفع عشاق شاشتها في البحث دائمًا على ترددات قنوات MBC على الأقمار الصناعية نايل وعرب سات.

وأطلقت مجموعة قنوات ام بي سي MBC البالغ عددها خمس عشرة قناة، قانتين جديدتين مؤخرًا، وهما قناة MBC 5 المغاربية، وسبقها قناة mbc Iraq العراقية، ولكلٍ منهما تردد بث خاص.

وتتمتع قنوات ام بي سي  MBCمزايا عدة، وهي انها تبث محتواها بصورة مفتوحة ومجاني وبدون تشفير، بالإضافة إلى جودة البث عبر تقنية HD، والعادية SD .

كما أن شاشة ام بي سي  MBC، لها قاعدة جماهيرية عريضة في دول المحيطة بها، وسجلت القناة ملايين المشاهدات يوميًا، في مشاهدة مسلسلاتها وبرامجها المتنوعة.

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تردد قناة ام بي سي  MBC 1الجديد :

وتعرض قناة ام بي سي 1   MBCمجموعة من المسلسلات والبرامج المختلفة، كما انها تقدم نشرات الاخبار للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية.

وتأسست القناة 18 سبتمبر 1991، وتتخذ دبي مقرًا لها، وتعود ملكيتها إلى مركز تلفزيون الشرق الأوسط.

 

القمر

التردد

الاستقطاب

معدل الترميز

معامل التصحيح

النايل سات

11470

عمودي ”V”

27500

5/6

العرب سات

11270

عمودي ”V”

27500

5/6

تردد قناة ام بي سي 2 MBC:

 

وما يميز قناة الكبيرة ام بي سي 2 MBC، انها تقدم محتوى جذاب ومتنوع وفني، لكافة الشرائح المجتمعية، بما فيها عرض أفلامها المتنوعة، الأكشن، والشبابية، والمهتمة في شأن الاسري، والكوميدي.

وتأسست قناة ام بي سي 2 MBC، عام 2003، ويقع مقرها الرئيسي في دبي في الامارات العربية.

القمر /التردد /معدل الترميز/ الاستقطاب FEC/

نايل سات/ 12015/ (v)/  27500 /عمودي /  5/6

NgFn5

 

تردد قناة ام بي سي 3 MBC:

 

وتخصص قناة ام بي سي 3 MBC محتواها للأطفال، وانطلق بث تردد القناة في عام 2004.

القمر الصناعي

التردد

القطبية

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

نايل سات

11470

راسي V

27500

5/6

عرب سات

11270

راسي V

27500

5/6

 

تردد قناة ام بي سي 4 MBC:

 

التردد

معامل الترميز

الاستقطاب

معامل التصحيح

المدار

11938
11470

27500

(v) عمودي

4/3

8 درجات غرب

dsdsd.JPG
 

تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr:

 

وتعرض قناة ام بي سي مصر mbc masr، محتواها الاخباري الخاص في مصر، إلى جانب موضوعات ترفيهية، وتأسست القناة في 2012.

 

القمر

التردد

الاستقطاب

معدل الترميز

نايل سات

12015

عمودي

27500

عرب سات

11270

عمودي

  

نايل سات

11470

عمودي

27500

عرب سات

11270

عمودي

27500

عرب سات

12284

عمودي

27500

نايل سات

11559

عمودي

27500

dsdsd.JPG


 

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC ACTION:

 

القمر

التردد

الاستقطاب

معامل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

عرب سات

12284

v

27500

5/6

عرب سات

11270

v

27500

5/6

نايل سات

11476
 

v

27500

5/6

 

 

معامل التصحيح

5/6

5/6

5/6

5/6

5/6

5/6

تردد قناة ام بي سي 5  mbc:

 

التردد

الاستقطاب

الترميز

11559

V

27500

 

تردد ام بي سي العراق mbc iraq:

 

القمر

التردد

القطبية

معدل الترميز

معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 201

12226

أفقي

27500

5/6

عربسات بدر 6

11862

عمودي

27500

4/3

ieMD0


 

تردد قناة mbc 5 على العرب سات :

 

وتنقل قناة mbc 5 على القمر الصناعي عرب سات بجودة hd من خلال البيانات التالية:

التردد 12284

الترميز 27500

الاستقطاب V

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