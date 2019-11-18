صورة اسماء الخمليشي تثير جدلا واسعا

أثارت الفنانة المغربية أسماء الخمليشي، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بحركاتها الرياضية المثيرة، خصوصا الصورة التي عمدت على نشرها مع مدربها الخاص، والتي أثارت الكثير من التعليقات في الأوساط الفنية وبين متتبعيها.

وردت الخمليشي على الانتقادات الموجهة لها، بخصوص الصور المنتشرة، حيث قالت خلال مرورها في برنامج “هاشتاغ بيناتنا” على قناة "ميدي 1 تيفي"، إنها لم تنشر الصور بغرض “الاستعراض”.

وأكدت أنها ليست هي من قامت بنشر الصور، حيث طالبت من صديقتها المقربة أن تنشر بعض الصور من تدريباتها، لتقوم الأخيرة باختيار تلك الصور، التي اعتبرها الجمهور "مثيرة جنسيا".

وحققت الصور العديد من المشاهدات فور نشرها، حيث أبدى بعض المتابعين إعجابهم بها وبنشاطها، بينما تساءل آخرون عن فائدة هذه الفيديوهات التي تقوم أسماء الخمليشي، بنشرها بين الحين والآخر، آخرها صورة نشرتها بملابس مثيرة، وهي تداعب ثعبانا ضخما فوق كتفيها.

أسماء الخمليشي ممثلة مغربية من مواليد 18 يونيو 1971 بمدينة تارجيست , لها العديد من الأفلام أشهرها فيها الملح و السكر أو مبغاتش تموت للمخرج حكيم النوري الذي لعبت فيه عشيقة رشيد الوالي.

وشاركت أيضًا في عدد من المسلسلات المختلفة آخرها سلسلة كوول سانتر، وكذلك الأفلام مثل: فيها الملح و السكر أو مبغاتش تموت، محاكمة امرأة، فيها الملح و السكر أو مبغاتش تموت 2، المنسيون، نهار تزاد طفا الضو.