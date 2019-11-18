النائب يونس الاسطل يشيد بالقائد ابو العطا ويمتدح رد سرايا القدس: لقد كانوا في المقدمة

أكد القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي عن الحركة د. يونس الأسطل أن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي كانت في مقدمة المعركة الأخيرة على قطاع غزة، وكانت من خلفها الغرفة المشتركة، مثنياً على دور الشهيد القائد بهاء ابو العطا في مقارعة العدو الإسرائيلي.

وأوضح الاسطل في تدوينة على صفحته الشخصية في فيس بوك، أن غزة لا تسكت على ضيمٍ ولا علم ظلم، وتمكنت من رد العدوان بعزيمة واصرار، مشيراً إلى تكامل الادوار بين المجاهدين، قائلاً: كانت سرايا القدس في المقدمة ومن خلفها غرفة العمليات المشتركة".

في السياق، اشاد الاسطل بجهاد الشهيد القائد ابو العطا، قائلا: رحم الله الشهيد البطل القائد بهاء أبو العطا، الذي قضّ مضاجع العدو وقضى إلى ربه شهيدا.