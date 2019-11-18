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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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إجراءات الفحص الشتوي للمركبات يبدأ في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:23 - 18 نوفمبر 2019
ترخيص مركبات ترخيص مركبات
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أعلنت وزارة النقل والمواصلات والإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة عن بدء إجراءات الفحص الشتوي لعام 2019- 2020 م.

خليل الزيان الناطق الإعلامي للوزارة أكد خلال المؤتمر بأنه ستبدأ دوريات السلامة المرورية وشرطة المرور بالمتابعة الميدانية للمركبات بهدف الفحص الفني في كافة محافظات قطاع غزة للتأكد من صلاحيتها للسير على الطريق خلال فصل الشتاء ، إضافةً الى فحص الإطارات والبطارية والفرامل والغمازات والإنارة الأمامية والخلفية.

ودعا الزيان السائقين وأصحاب المركبات إلى ضرورة التوجه لمراكز الفحص الفني لفحص مركباتهم استعداداً لفصل الشتاء وذلك حرصاً على سلامتهم وسلامة مركباتهم.

الجدير بالذكر أن الوزارة وشرطة المرور والنجدة أطلقتا على هذه الإجراءات شعار "سلامة مركبتك من سلامتك".

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