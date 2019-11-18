القناة الثانية :"إليكم ما لم يعترف به قادة جيش الاحتلال في الجولة الأخيرة مع غزة"!

كشف المراسل العسكري للقناة الثانية "الاسرائيلية" نير دفوري" اليوم الاثنين 11/18/ 2019 عن الخسائر التي أحدثتها صواريخ سرايا القدس في الجولة الأخيرة رداً على اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبوالعطا ، حيث قال "إليكم ما لم يعترف به قادة جيش الاحتلال ، خلال الجولة الأخيرة ، وهو صاروخ "براق" لأول مرة بمدى 40 كلم فقط.

وقال المراسل ان الصاروخ "براق" الذي اطلقته سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي يصل مداه لـ 40 كم ،و يحمل رأس حربي متفجر بمئات الكيلوجرامات.

وارفق المراسل صورة للحفرة التي أحدثها الصاروخ بالقول "هذه الحفرة التي أحدثها الإنفجار في "أشكول" وتتحدث عن نفسها".

ويشار الى ان سرايا القدس دكت المستوطنات والمدن "الاسرائيلية" الكبرى بعدد من الصواريخ رداً على الاغتيال الغادر للقيادي في سرايا القدس الثلاثاء الماضي "بهاء ابو العطا"، وقصف الاحتلال للقطاع وارتكاب مجازر بحق المواطنين مما ادى لاستشهاد 35 مواطناً بينهم 8 من عائلة واحدة .



