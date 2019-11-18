بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 2019/11/19

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء 2019/11/19.

وأفادت الداخلية في بيان صحفي لها، بأن السفر سيكون للحافلات: الأولى، والثانية، والثالثة من كشف (11/18).

ودعت المسافرين، للتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، داعية إياهم بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت للمسافرين، إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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