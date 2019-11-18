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ردود "اسرائيلية":الجهاد الاسلامي لم يقل كلمته الاخيرة ولديها صواريخ كبيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:07 - 18 نوفمبر 2019
سرايا القدس.JPG سرايا القدس.JPG
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تتواصل ردود الافعال "الاسرائيلية" بشأن التصعيد الاخيرة على قطاع غزة ، وتوقعات بأن حساب  سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ، بشأن الرد على اغتيال القيادي "بهاء ابو العطا لم يغلق بعد.

"اليؤور ليفي" الكاتب "الاسرائيلي" في صحيفة يديعوت احرنوت ، قال:" لدي إحساس قوي ومزعج بأن الجهـاد الإسـلامي لم تقل بعد الكلمة الأخيرة عن اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا".

وقال قائد لواء عسكري "اسرائيلي " اليوم الاثنين ، خلال لقائه مع رؤساء المجلس الإقليمي لأشكول:" الصواريخ الكبيرة التي ضربت بعض المناطق نعرف عنها جيداً ،ومستعدون لها ونعرف أن الجهاد الإسلامي يمتلك صواريخ أكبر منها".

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