ردود "اسرائيلية":الجهاد الاسلامي لم يقل كلمته الاخيرة ولديها صواريخ كبيرة

تتواصل ردود الافعال "الاسرائيلية" بشأن التصعيد الاخيرة على قطاع غزة ، وتوقعات بأن حساب سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ، بشأن الرد على اغتيال القيادي "بهاء ابو العطا لم يغلق بعد.

"اليؤور ليفي" الكاتب "الاسرائيلي" في صحيفة يديعوت احرنوت ، قال:" لدي إحساس قوي ومزعج بأن الجهـاد الإسـلامي لم تقل بعد الكلمة الأخيرة عن اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا".

وقال قائد لواء عسكري "اسرائيلي " اليوم الاثنين ، خلال لقائه مع رؤساء المجلس الإقليمي لأشكول:" الصواريخ الكبيرة التي ضربت بعض المناطق نعرف عنها جيداً ،ومستعدون لها ونعرف أن الجهاد الإسلامي يمتلك صواريخ أكبر منها".