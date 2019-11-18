إتلاف 60 مركبة غير قانونية جنوب نابلس

ذكرت شرطة نابلس، اليوم الاثنين، إنها أتلفت 60 مركبة غير قانونية تم ضبطها في بلدتي قصرة وتلفيت جنوب نابلس.

ووفق بيان الشرطة، فقد نفذت الشرطة بإسناد الأجهزة الأمنية مهمة في بلدتي قصرة وتلفيت تم فيها إتلاف 60 مركبة غير قانونية، مشيرة الى ان هذه المهمة تهدف الى الحفاظ على سلامة المواطنين، وحماية أرواحهم من التعرض للخطر جراء استخدام المركبات غير القانونية، والحد من انتشارها.

وطالبت المواطنين الى ضرورة التخلص من مركباتهم غير القانونية، للحفاظ على حياتهم وعلى ممتلكاتهم وللحفاظ على منظومة السلم الأهلي داخل المجتمع.

وشددت الشرطة في بيانها على أن الجهود مستمرة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.