ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 18 من نوفمبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد.

والأسرى المحكومون هم :

الأسير محمد لطفي عبد الكريم قشوع (37 عامًا) من مدينة طولكرم المحكوم بالسحن المؤبد ست مرات بالإضافة إلى 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن جنين/

الأسير سائد محمد علي صلاح المحكوم بالسجن 27 عامًا..

والأسير علام مطر محمد ملحم (39 عامًا) المحكوم بالسجن 21 عامًا، وهما معتقلان منذ عام 2004، وأمضيا 15 عامًا في السجون.