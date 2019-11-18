نائب بالكنيست: نتنياهو قد يُقدم على أي حماقة حتى لا يدخل السجن

انتقد "سعيد الخرومي " نائب عربي في الكنيست "الإسرائيلي"، تصرفات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي وصفها في يعض الاوقات "كالوحش"، محذراً من ان يُقدم الأخير على اي حماقة ما، حتى لا يدخل السجن.

وأكد الخرومي النائب عن "القائمة المشتركة" ، أن "نتنياهو يتصرف بهستيريا مطلقة في الأيام الأخيرة "، موضحا أنه "يحرض على المواطنين والقيادة العربية من جهة، ومن جهة أخرى يهاجم طاقم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والادعاء العام".

وقال الخرومي في تصريح خاص لـ"عربي21"،"نتنياهو يمر بأزمة حقيقية، ومن المتوقع أن تُقدم ضده لوائح اتهام في أكثر من قضية فساد خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".

توقع ان يفقد نتنياهو موقعة في رئاسة الحكومة لصالح بيني غانتس (زعيم تحالف "أزرق- أبيض") في حال تم تشكيل حكومة ضيقة بدعم من القائمة المشتركة" ، ما يفقده الكثير من الميزات التي كانت تساعده لتخطي لوائح الاتهام ضده".