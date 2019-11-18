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40 عاماً في السجون.. الاحتلال يعزل الأسير نائل البرغوثي

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:31 - 18 نوفمبر 2019
الأسير نائل البرغوثي الأسير نائل البرغوثي
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عزلت إدارة معتقلات الاحتلال، الأسير نائل البرغوثي (62 عامًا) في زنازين معتقل "بئر السبع- ايشل"، وهددته بالنقل إلى معتقل آخر.

وقال نادي الأسير اليوم الاثنين، إن إدارة المعتقلات تذرعت بصدور تصريحات عن الأسير البرغوثي بمناسبة دخوله عامه الـ40 في الأسر، وعلى خلفية ذلك عزلته

واعتبر نادي الأسير أن هذه الخطوة ما هي إلا عملية انتقامية تنفذها إدارة المعتقلات بحق الأسير البرغوثي.

يُشار إلى أن الأسير البرغوثي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومدتها 40 عامًا، "حيث قضى (34 عامًا)، بشكل متواصل، وتحرر في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، إلى أن أُعيد اعتقاله مجدداً عام 2014 إلى جانب العشرات من المحررين، وأعادت له حكمه السابق ومدته المؤبد و18 عامًا.

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