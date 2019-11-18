الأسبوع المقبل.. المستشار القانوني يعلن قراره في ملفات نتنياهو

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إنه من المحتمل أن يعلن المستشار القانوني قراره في ملفات نتنياهو - 1000 و 2000 و 4000، يوم الأحد أو الاثنين الأسبوع المقبل.

وأضافت الصحيفة، أنه إذا قرر تقديم لائحة اتهام فلن يتم تسليمها إلى المحكمة، ولكن إلى رئيس الوزراء ومحاميه ورئيس الكنيست، مبينًا أنه من حق أعضاء الكنيست في طلب الحصانة.

وتشير إلى أن المشكلة تكمن في غياب الحكومة "لجنة الكنيست" التي من المفترض أن تناقش مثل هذا الطلب لم تنشأ بعد.

وأوضحت يديعوت، انه لن يتم إيداع لائحة الاتهام في المحكمة، كما هي العادة، لأن أعضاء الكنيست، بمن فيهم رئيس الوزراء، قد يطلبون الحصانة من المقاضاة خلال 30 يومًا من إعلان المستشار، مبينة أنه يتم تقديم هذا الطلب إلى الكنيست، وعلى وجه الخصوص إلى لجنة الكنيست، التي من المقرر عقدها لمناقشة الطلب.

ومن المقدر أنه يحدث تأخير في متابعة الإجراءات القانونية في ملفات نتنياهو لمدة ستة أشهر على الأقل.