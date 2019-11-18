قلق "إسرائيلي": حماس والجهاد الإسلامي تعمقان علاقات التعاون بينهما

أكدت صحيفة "اسرائيل اليوم" في افتتاحيتها أن هناك خشية في "إسرائيل" نتيجة التقارب وتعميق العلاقات بين الجهاد وحماس في الفترة الأخيرة خاصة بعد التصعيد الأخير .

"دانيل سريوتي" مراسل الصحيفة قال في تقريره تفاصيل المكالمة التي أجراها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة والتي ركز حديثه فيها حول "تعميق التعاون المدني والعسكري بين الحركتين" ، بالإضافة الى زيارة هنية بيت عزاء بهاء أبو العطا في حي الشجاعية في غزة ، بعد هجمات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

وعقد مكتب رئيس الوزراء في القدس ، اجتماعاً بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعائلات الجنود غولدين شاؤول ، الذين تحتجزهم حماس بعد عدوان 2014، حيث اطلع العائلات على الجهود المبذولة لاستعادة ابنائها والتطورات الأخيرة ، بناءً على طلب العائلات، زيارة عائلات الجنود جاءت بعد الغاء لقائه مع عائلة منغستو، التي اعربت عن صدمتها واستغرابها من الغاء اللقاء وتفضيل نتنياهو لقاء عائلات جولدن وشاؤول عليها.