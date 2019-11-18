آليات الاحتلال تجرف أراضي قرب تجمع جبل البابا شرق القدس

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أراضي قرب تجمع جبل البابا في بلدة العيزرية، جنوب شرق القدس المحتلة.

ووفق المصادر المحلية، فقد داهمت قوات الاحتلال تجمع جبل البابا برفقة جرافات، وقامت بتجريف نحو 500 متر من الطريق الترابي لجبل البابا، مشيرة إلى أن هذا الطريق هو الوحيد الموصل إلى بلدة العيزرية.

وأشارت المصادر، إلى أن أعمال التجريف تسببت بتدمير خط المياه الرئيسي الواصل للتجمع.

الجدير بالذكر أن جبل البابا يعتبر أحد التجمعات البدوية في محيط القدس، ويسعى الاحتلال إلى تهجير سكانها من أجل إقامة مشاريعه الاستيطانية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـ"E1"، بهدف فصل القدس عن امتدادها الفلسطيني.