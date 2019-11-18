سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين 18/11/2019

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاثنين ، 18/11/2019 ، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الامريكي = 1,508.8281 ليرة اللبنانية

سعر صرف الليرة اللبنانية = 0.0007 دولار امريكي

وبحسب خبراء الاقتصاد فإن القطاع المصرفي في لبنان يعاني من "تراجع" قيمة الاحتياطات بالعملة الصعبة إثر تراكم الأزمات السياسية المتتالية وارتفاع خدمة الدين، فيما أدت الأزمة الأخيرة إلى "هروب" بعض الودائع إلى الخارج نتيجة غياب الاستقرار السياسي والاحتجاجات المستمرة في الشارع.

وكان عماد عكوش الخبير الاقتصادي حذر من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ويشار الى ان الاراضي اللبنانية تعاني من فراغ سياسي بعد المظاهرات التي شهدتها الاراضي اللبنانية منذ شهرين ، مما انعكس على القطاع المصرفي .