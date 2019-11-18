الاحتلال يعلن عن تدريبات مفاجئة في المنطقة الشمالية

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، عن مناورة مفاجئة من قبل قائد الجيش "الإسرائيلي" وبقيادة مراقب الجيش الإسرائيلي، العميد (عميد) عوفر ساريج لفحص استعداد القيادة الشمالية وقدراتها التشغيلية.

وأكد، الناطق باسم الجيش، أن هذا التمرين هو الثاني في سلسلة من الاستعدادات التي يرأسها رئيس الأركان لعام 2019، وبالتالي سيختتمها رئيس الأركان، اللواء أفيف كوخافي.

وأوضح أن التدريبات ستجري في منطقة سهل بيسان وفي الجليل الأعلى، وسوف تنتهي يوم الثلاثاء، كجزء من التدريب، مشيرًا إلى أنه يسكون هناك تحرك مكثف لقوات الجيش والمركبات والطائرات، وسيتم سماع الإنذارات والانفجارات في المنطقة.

ولفت أنه سيتم تنشيط الطلب عبر الهاتف لتجنيد أفراد الاحتياط.