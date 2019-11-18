سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين 18/11/2019

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ارتفاعاً ، في حين تواصل الليرة الانخفاض اليوم الاثنين 18/11/2019 ، ليسجل الدولار مقابل الليرة 718 كأعلى سعر .

واشار اقتصاديون ان انخفاض سعر صرف الليرة السورية ويعني ذلك خسارتها أكثر من 93% من قيمتها الفعلية، منذ العام 2011، وسط صمت رسمي وامتناع البنك المركزي عن التصريح.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

الدولار الأمريكي مقابل الليرة اعلى قيمة "718" اقل قيمة لسعر الصرف 715

سعر صرف اليورو مقابل الليرة اعلى قيمة:"793" اقل قيمة لسعر الصرف 788

وتجدر الاشارة الى ان انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار انعكس بشكل مباشر على أسعار جميع المنتجات والسلع في السوق السورية التي باتت تتغير يومياً أكثر من مرة، تبعا لتغيّر سعر الصرف، خاصة الدخان الأجنبي والسلع المستوردة.

وتشهد الاراضي السورية تدهوراً في الاوضاع الامنية وخاصة بعد الحرب الاخيرة التي تشنها تركيا على الاطراف الشرقية .