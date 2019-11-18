مرشح أمريكي يدعم غزة ويهاجم "إسرائيل" وسفير الأخيرة يرد!

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز، إن حكومة نتنياهو عنصرية، ويجب أن نخبر "إسرائيل" بأن المساعدات العسكرية الأمريكية لكم يجب أن تكون مشروطة بتغيير السياسة تجاه قطاع غزة". وفق ما نشره موقع يديعوت آحرنوت.

وأضاف: "الصحيح هو أن جزءًا من الـ 3,8 مليار دولار من المساعدات لإسرائيل يجب أن يتم بالفعل نقلها لمساعدة سكان غزة".

وتابع ساندرز الذي يعتبر أحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل: "لن نساعد أولئك الذين لا يحترمون حقوق الإنسان والديمقراطية".

تعليقًا على ذلك، ردّ السفير "الإسرائيلي" داني دانون: "ربما لم يسمع ساندرز عن مغادرة "إسرائيل" غزة في عام 2005، وربما لم يكن قد زار معبر كيرم شالوم حيث تمر مئات الشاحنات يوميًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وربما لم يسمع عن أنفاق "الإرهاب".

وقال دانون: "إن تحويل المساعدات من "إسرائيل" إلى غزة سيساعد حماس فقط التي احتفلت بهجمات 11 سبتمبر".