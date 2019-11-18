"معاذ عمارنة" وسط مظاهرات لبنان

رفع العشرات من المتظاهرين في لبنان الليلة الماضية صورة الصحفي معاذ عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربيّة المحتلة ، إضافةً الى رفعهم الاعلام الفلسطينية، تعبيراً عن دعمهم لأهالي غزة على طريقتهم الخاصة في مواجهة العدوان الاسرائيلي الاخير.

وهتف المتظاهرون “نموت وتحيا فلسطين” كما رسموا كلمة غزة بالشموع المُضاءة.

ويشار الى ان الاحتجاجات الشعبية دخلت شهرها الثاني، في ظل أزمة اقتصادية خانقة ونخبة سياسية متخبطة، لا سيما وأن مصير الحكومة ضبابي بعد أكثر من أسبوعين على استقالة سعد الحريري، وسحب المرشح محمد الصفدي، اسمه عن تكليفه برئاسة الحكومة بعد طلب منه.