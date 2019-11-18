أطفال فلسطينيون خلف اقتحام مكتب برلمانية أمريكية !

اقتحم عدد من النشطاء مكتب النائبة جان شاكوفسكي، لفترة قصيرة، وطالبوها بدعم مشروع قانون للكونغرس الذي يعزز حقوق الإنسان للأطفال في فلسطين المحتلة، وخاصة بعد مقتل 8 اطفال في العدوان الاخير على القطاع.

أصحاب الصوت اليهودي من أجل السلام” ولجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، شاركوا في الاعتصام وتلوا قائمة تضم 271 طفلا فلسطينياً تم اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك قائمة بأسماء الأطفال الثمانية الذين قتلوا في الاعتداء الإسرائيلي الأخير على غزة.

العديد من المتنافسين في الانتخابات الرئاسية الديمقراطية قد تطرقوا إلى موضوع تكييف المساعدات لإسرائيل، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الإجراءات التشريعية بشأن هذه القضية.

النائبة بيتي مكلوم قدمت مشروع قانون من شأنه تعديل قانون المساعدات الخارجية لاحتجاز الأطفال في "إسرائيل"، أو في أي دولة أخرى ، يدعم مشروع القانون 22 من نواب الكونغرس، بما في ذلك رشيدة طليب وإلهان عمر وأوكاسيو كورتيز، ولكن لم يتم تطوير أي تشريع مصاحب في مجلس الشيوخ.

وأطلقت جماعة “الصوت اليهودي للسلام” حملة لتشجيع السيناتور بيرني ساندرز والسيناتورة اليزابيث وارين، وغيرهم من أعضاء مجلس الشيوخ على تقديم مشروع القانون هذا.

وتجنبت وارن الإجابة عن سؤال حول مشروع القانون.