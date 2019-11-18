تشهد أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الاثنين 18/11/2019، انخفاض طفيف، فيما تحافظ بعض الخضروات على أسعارها.

وقد سجلت أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الاثنين 18/11/2019، أسعار متفاوتة حيث بلغ سعر الملفوف والزهرة: (كبير): 3 - 4 شيكل، وسط: 2 شيكل

صغير: 1 - 2 شيكل، والخيار: 5 ك = 10 شيكل، بندورة (أ): 4 – 5 ك = 10 شيكل، بندورة (ج): 7- 8 ك = 10 شيكل، بصل: 6 ك = 10 شيكل.

فيما بلغ سعر البطاطا البلدية: 4 – 5 ك = 10 شيكل، بطاطا (ثلاجات): 8 – 10 ك = 10 شيكل، باذنجان: 1ك =2 شيكل، كوسا: 1ك = 3 شيكل، و4ك = 10 شيكل، ليمون: 1ك = 3 - 4 شيكل، فلفل: 1ك = 4 شيكل، فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل، بامية: 10 شيكل، ملوخية: 1- 2 شيكل.

كما بلغ سعر لوبيا: 4 – 5 شيكل، فاصوليا: 4 – 5 شيكل، الخبيزة: 1ك = 5 - 6 شيكل، الحمصيص: 1ك = 3 شيكل، البازيلاء: 1ك = 5 – 6 شيكل، فقوس: 4 ك = 10 شيكل، جزر: 1ك = 3 شيكل