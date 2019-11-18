موقف طريف حدث مع ميسي في الرياض.. ما قصة "الجلابية"؟

حدث موقف طريف مع نجم المنتخب الأرجنتيني خلال تواجده في المملكة العربية السعودية، وفق ما كشف عنه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ.

وانتهت مباراة الأرجنتين والبرازيل في السوبر كلاسيكو بفوز التانجو بهدف اللاعب الأرجنتيني، وسط حضور جماهيري كبير، الجمعة الماضية، في فعاليات موسم الرياض.

وغرّد تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي عبر "تويتر"، مساء أمس الأحد: "من منسوبي الفندق الذي نزل فيه ميسي لم يجد شيئا يوقع عليه جعله يوقع على ثوبه".

وأردف الشيخ في تغريدته: "الناس مبسوطه والنجوم صارت محطة رئيسية لهم الرياض بفضل الله ثم دعم سيدي ولي العهد".

واستضاف تركي آل الشيخ، نجم برشلونة الإسباني، الجمعة، معبرًا عن سعادته برؤيته في المملكة، مضيفًا: "كما آمل بلقائك في العام القادم خلال لقاء فريقي ألميريا مع برشلونة، وآمل بأن تصبح بفريقي بعد 5 سنوات عندما يصبح ثمنك أرخص".