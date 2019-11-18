شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 18/11/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسية منذ الصباح الباكر.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور، إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنية من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان وكافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت الإدارة، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

ودعت الإدارة، السائق إلى أنه في حالة وقوع الحوادث أن يبادر بتحريك سيارته لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكن للسائق التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث مروري واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.