الاحتلال يعتقل (18) فلسطينيًا من مدن الضفة المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة وفجر اليوم الأحد، (18) فلسطينيًا عقب مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفق المتحدث باسم جيش الاحتلال، فقد اعتقلت قواته (18) فلسطينياً، خلال حملة لها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن القوات اقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

واقتحمت قوات الاحتلال، منزلي المحررين بلال أبو سنينة ومعروف أبو فارة من مدينة الخليل.

إلى ذلك، أصيب شاب خلال مواجهات في حي الإرسال برام الله، وداهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي عين مصباح بالمدينة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المحرر رامي الطياح في طولكرم.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال انتشرت في أراضٍ بمحيط منزل الأسير عيّاد جمال الهريمي، داخل منطقة واد معالي بمدينة بيت لحم.

وعرف من بين المعتقلين الفلسطينيين:

1. حازم أبو خليفة- مخيم الجلزون شمال رام الله

2. الشيخ زيد سرحان- مخيم الفارعة قرب طوباس

3. المحرر عمر ساري- طولكرم

4. المحرر عبد الحفيظ شحادة- عوريف قرب نابلس

5. غسان الشريف- مخيم العروب شمال الخليل

6. حازم أبو صبيح- الخليل

7. أحمد المسالمة- بيت عوا غرب الخليل

8. قاسم المسالمة- بيت عوا

9. محمد شوامرة- رام الله

20. محمد عيسى زماعرة- حلحول شمال الخليل