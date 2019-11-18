صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد ابو العطا

كشفت صحيفة عبرية مساء اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال قائد سرايا القدس في قطاع غزة، الشهيد بهاء أبو العطا.

و أشارت صحيفة يديعوت احونوت العبرية الى أن هيئة الأركان في جيش الاحتلال اتخذت قرار اغتيال الشهيد أبو العطا يوم السبت 2 نوفمبر.

و في التفاصيل التي نشرتها الصحيفة العبرية،فإن ابو العطا جاء الى منزله، ثم أصدر جهاز الأمن العام (الشاباك) الأمر في الساعة 3:59، حيث وصل نتنياهو الى الكرياه في حينها، وقامت طائرة ايتان باطلاق صاروخ من نوع نمرود، وأصاب الحائط الذي يرتكز عليه السرير الذي جلس عليه الشهيد ابو العطا.

"صاروخ نمرود"،وفقاً للصحيفة هو صاروخ نصف نشط، موجه بالليزر، ويمكن تشغيله ليلا ونهارا، كما يمكن أن يكون مسار رحلته أقل من ارتفاع السحب، بينما تستخدم مجموعة من الجنود علامة ليزر لتوجيهه إلى هدف بعيد"، كما يتم تشغيله بوقود صاروخ وله رأس قتالي 14 كجم، وتفرد هذا الصاروخ هو نطاق عملياته، والذي يتراوح من 26 إلى 50 كم (حسب الطراز) ، مقارنةً بـ 3-8 كم من الصواريخ مثل تاو ، و 8 كم من هيلفاير.