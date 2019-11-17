حالة الطقس في فلسطين يوم غدٍ الاثنين 18نوفمبر

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس في الأراضي الفلسطينيةيوم غدٍ الاثنين خريفياً و بارداً نسبياً، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، كما يكون الجو الليلة بارداً خاصة في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما حالة الطقس في فلسطين يوم الثلاثاء القادم، فتوقعت الارصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً نسبياً، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، و تكون الرياح معتدلة الى نشطة السرعة.

و في يوم الأربعاء، فيكون الطقس في الاراضي الفلسطينية صاقٍ و بارداً نسبياً،و لا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، أما الخميس فتوقعت الارصاد الجوية أن يكون الجو صافياً وبارداً نسبياً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة.